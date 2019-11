Con un comunicato emesso questa mattina, la notizia che girava da quasi un mese è diventata ora ufficiale. La Citroën Racing ha deciso di interrompere la sua partecipazione al mondiale Rally.

Following the decision of @SebOgier to leave Citroën Racing after 2019 World Rally Championship season, @Citroen decided to withdraw from its @OfficialWRC programme in 2020 due to the absence of a first-class driver availabe for 2020 season. pic.twitter.com/VjORCTuyrU