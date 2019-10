Tanto tuonò che piovve. Come già anticipato nell’ultimo numero di AS, i rumors erano molto forti ma in Catalogna a Salou nessuno si era sbottonato. Alla fine però la verità è stata oggi rivelata: il “World Champion” Ott Tanak ha firmato un contratto di 2 anni con la Hyundai Motorsport, rinforzando così in maniera prepotente la squadra coreana diretta da Andrea Adamo. “Sono contento di correre dal 2020 per la Hyundai – ha commentato il neo campione del mondo – vado infatti a far parte di un team da sempre competitivo, di una squadra molto buona con la quale cercheremo di fare insieme il massimo”.

Ovviamente su di giri anche il Team Director della squadra coreana Andrea Adamo. “L’accordo con Tanak – ha commentato – evidenzia quali sono le nostre ambizioni nel mondiale rally. Dal 2020 avremo Ott Tanak e Martin Jarveoja con noi, il loro eccezionale talento sarà così a disposizione della Hyundai Motorsport su tutti i terreni. Abbiamo così ora 4 equipaggi confermati per la stagione 2020, con Ott Tanak e Thierry Neuville che saranno presenti in tutte e 14 le gare iridate, mentre Sébastien Loeb e Dani Sordo si divideranno la terza vettura. Stiamo comunque sempre parlando anche con Andreas Mikkelsen e Craig Breen, per vedere come coinvolgerli nella prossima stagione”.