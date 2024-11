Provedel, da portiere a esperto di F1: quante ne sa il laziale su Ferrari

Cinque su cinque per Povedel

Sui profili social, stavolta della S.S.Lazio, è comparso un filmato molto divertente che ha come protagonista Ivan Provedel. Il portiere biancoceleste è un grande e esperto del mondo Ferrari e per metterlo alla prova, un giornalista gli ha chiesto di elencare i cinque piloti che hanno vinto il maggior numero di Gran Premi in Formula 1 con la monoposto del Cavallino Rampante. L'estremo difensore non ha avuto molti dubbi e ha iniziato a snocciolare i nomi uno ad uno, dicendone ben 4: Schumacher (72 vittorie), Vettel (14 vittorie), Alonso (a pari merito con Massa a 11) e Lauda (15 vittorie). Con un piccolo indizio è riuscito ad indovinare anche Ascari (13 vittorie). "Leclerc dall'anno prossimo sarà sicuramente tra i primi cinque! Forza Ferrari!", ha detto sul finale.

