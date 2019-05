Benvenuti sulle strade del Rally d’Italia, quelle dove le curve diventano poesia del controsterzo. Benvenuti dentro a una storia che va avanti dal 1970 e nella quale ogni capitolo trasuda di polvere e passione.

Dal 13 al 16 giugno il Mondiale Rally torna a piazzare le sue tende nel Belpaese esaltandosi sui meravigliosi sterrati della Sardegna dove da 15 anni la sfida italiana valida per il campionato del mondo ha trovato la sua nuova culla.

Non c’era miglior innesco per far deflagrare un racconto come questo e confezionare un numero 4 di Autosprint Gold Collection davvero speciale, tutto giocato tra passato e presente. Questa è una storia che non è mai stata scritta. Non così almeno. Un volume che mettesse insieme, dalle origini fino ai giorni nostri, tutti i tasselli del Grande Puzzle del Mondiale Rally in salsa tricolore non era mai stato fatto.