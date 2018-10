Appuntamento rimandato di una settimana. Lewis Hamilton lascia il circuito di Austin senza la matematica certezza del suo quinto campionato del mondo piloti, nonostante il vantaggio su Vettel a quota 70 punti con tre gare da disputare avvicinino il finale di stagione ad una formalità: “Alla fine abbiamo combattuto un po' con Verstappen, che è sempre piacevole, ma ora pensiamo alla prossima gara. Sono contento, la Ferrari si è ripresa alla grande e dobbiamo spingere anche la prossima settimana".

Forse gelido nei commenti Hamilton, ma senza mancare di rispetto al vincitore Raikkonen: “Congratulazioni a Kimi, ha fatto un lavoro fantastico oggi, senza alcun errore. Grande partenza e poi gestione perfetta. Anche Verstappen ha fatto un gran lavoro. Io avevo una gomma leggermente migliore alla fine, chiaramente ho faticato. Speravo di poter fare meglio, ma alla fine non era possibile. Continuiamo a spingere per la prossima gara".

Il dubbio circa la gara di Hamilton ruota attorno alla prima sosta ai box, giudicata perfino troppo anticipata: “La prima sosta? C’era quella finestra molto ristretta per la sosta ai box, non sono sicuro sia stata la giusta strategia. Ma è sempre difficile perché puoi fare la differenza solo quando hai la gomma molto nuova e quando hai 12 secondi di distacco, una volta che chiudi il gap non ti rimane niente. Sono contento per la terza posizione”.