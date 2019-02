È la prima giornata di test invernali sulla pista catalana di Barcellona, e noi seguiremo tutto quello che succede in pista e fuori con la nostra cronaca diretta in parallelo qui e su Twitter (@autosprintLIVE).

Ricordiamo che gli orari previsti di attività (salvo inconvenienti) vanno dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18. Mentre abbiamo segnalato in questo articolo quali sono i piloti che dovrebbero guidare per le varie squadre nelle differenti giornate, fermo restando che i team potranno variare in qualsiasi momento queste decisioni a seconda delle necessità momentanee.

