Partono alle ore 15 (sia italiane sia locali) le seconde prove libere ufficiali del weekend del GP a Monaco. Che come sempre seguiremo con la nostra cronaca diretta in parallelo con il nostro account Twitter dedicato @autosprintLIVE.

Questo turno pomeridiano sulle stradine di Montecarlo darà probabilmente un quadro più preciso della situazione e dei valori in campo, anche perché tradizionalmente destinato alle simulazioni in ottica gara e qualifiche, testando le varie mescole messe a disposizione dalla Pirelli, che in questa occasione sono (per la prima volta quest'anno) le più morbide in gamma: C3 hard, C4 medium e C5 soft.

La nostra cronaca con Twitter

