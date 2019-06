Parte alle ore 17 italiane (le 11 locali) l'ultima ora di prove libere ufficiali del weekend del GP a Montreal. Prove che come sempre seguiremo con la nostra cronaca diretta in parallelo con il nostro account Twitter dedicato @autosprintLIVE.

La pista molto sporca nella giornata di venerdì non ha permesso a tutti di provare compiutamente, specie chi ha portato molti aggiornamenti, per cui questa sarà l'ultima occasione per trovare un set-up migliore soprattutto per chi, come Mercedes, non ha visto funzionare tutto perfettamente finora.

La nostra cronaca con Twitter

Tweets by autosprintLIVE