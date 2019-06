Sarà alle ore 15,10 (sia italiane sia locali) il via del GP di Francia, ottava prova della stagione F1 2019. Sono 53 giri di gara sui 5,8 km del circuito Paul Ricard a Le Castellet che seguiremo con la nostra cronaca diretta condotta in parallelo con il canale Twitter specifico @autosprintLIVE.

Al momento sembra ci sia poco da fare contro le Mercedes e soprattutto contro Hamilton, ma vedremo se lo spazio tra il via e la prima curva permetterà di sfruttare qualche differenza nello scatto alla partenza. Che vede Kvyat e Russell in ultima fila per via delle penalità conseguenti alle sostituzioni motoristiche.

In tema di strategie, i tecnici Pirelli indicano come più veloce quella su una sola sosta, partendo sulle gomme medie e passando alle hard dopo 22-27 giri. Chi partirà con le soft (come saranno costretti a fare Gasly e Giovinazzi) potrebbe passare alle hard dopo 14-16 giri. Con due soste si perde molto, anche per via delle differenze della nuova pitlane (per di più con limite abbassato a 60 km/h), e in quel caso si suggerisce una tattica S-M-M con 8 giri sulle soft e poi 22-27 giri sulle medie. Però né Gasly né Giovinazzi hanno a disposizione due set di medie.

La nostra cronaca con Twitter

