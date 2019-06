Partono alle ore 15 (sia italiane sia locali) le seconde prove libere ufficiali del weekend del GP in Stiria (Austria). Che come sempre seguiremo con la nostra cronaca diretta in parallelo con il nostro account Twitter dedicato @autosprintLIVE.

Tradizionalmente il turno pomeridiano è destinato alla messa a punto più precisa delle monoposto e alle simulazioni con le varie mescole di gomma, e quindi darà probabilmente un quadro più preciso della situazione e dei valori in campo. Ricordiamo che le mescole portate dalla Pirelli anche in questa occasione sono quelle intermedie: C2 hard, C3 medium e C4 soft.

