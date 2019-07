Parte alle ore 12 (sia italiane sia locali) l'ultima ora di prove libere ufficiali del weekend del GP a Hockenheim, in Germania. Prove che come sempre seguiremo con la nostra cronaca diretta in parallelo con il nostro account Twitter dedicato @autosprintLIVE.

Al momento in cui scriviamo, le previsioni meteo parlano di precipitazioni a carattere temporalesco già da prima dell'inizio, per cui sarà facile trovare la pista bagnata anche senza pioggia. Ciò cambierebbe le carte in tavola ma non invaliderebbe la sessione, anche perché è possibile che pure la gara si svolga in queste condizioni. Come sempre, vedremo cosa succederà davvero nel corso della nostra cronaca "live".

