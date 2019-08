Partono alle ore 15 (sia italiane sia locali) le seconde prove libere ufficiali del weekend del GP a Spa-Francorchamps. Che come sempre seguiremo con la nostra cronaca diretta in parallelo con il nostro account Twitter dedicato @autosprintLIVE.

Tradizionalmente il turno pomeridiano è destinato alla messa a punto più precisa delle monoposto, con simulazioni di qualifica e long run sulle diverse mescole di gomma portate dalla Pirelli. Che, ricordiamo, in questa occasione sono quelle più dure in gamma per via delle elevate velocità e del carico sui pneumatici: C1 hard, C2 medium e C3 soft, sempre identificate dai colori bianco, giallo e rosso, rispettivamente.

La nostra cronaca con Twitter

