Leclerc vola nell'ultima ora di prove libere a Sochi, e con il tempo di 1'32"733 relega a 3 decimi Vettel e Hamilton, che però hanno ottenuto il loro tempo solo al terzo tentativo nelle simulazioni di qualifica. Altri 3 decimi per trovare Bottas, mentre Verstappen è solo 5° a 1 secondo e mezzo dopo aver abbandonato il giro veloce per un testacoda. Anche Albon ha fatto fatica prima di risalire 7°.

Tra le due Red Bull si posiziona un efficace Grosjean: sembra che la Haas possa competere con Renault e McLaren, che hanno Hulkenberg 8° e Norris 9°, visto che Magnussen è comunque 10°. Gli altri due team mate sono 12° Ricciardo e 13° Sainz, mentre appena fuori dalla top10 si posiziona Gasly dopo che Kvyat ha avuto l'ennesimo problema di propulsore che l'ha fermato in pista.

Ora si passa alle qualifiche, alle ore 14, per le quali si spera che le previsioni meteo (che davano la possibilità di temporali) si rivelino troppo pessimistiche come è stato anche per queste FP3 che non hanno invece visto pioggia.

I RISCONTRI DELLE PROVE LIBERE A SOCHI

La nostra cronaca con Twitter

Tweets by autosprintLIVE