A partire dalle ore 3 italiane (le 10 locali) si disputeranno le prove di qualifica per definire lo schieramento di partenza del GP del Giappone a Suzuka, diciassettesima prova della stagione F1 2019. Qualifiche che, lo ricordiamo, sono state posticipate alla domenica mattina per via del tifone Hagibis e che comunque, come sempre, seguiremo in tutte le fasi con la nostra cronaca diretta tramite il nostro canale Twitter dedicato, @autosprintLIVE.

A differenza del sabato, le previsioni meteo danno tempo sereno per cui non dovrebbero esserci particolari problemi se non per il vento, che potrebbe infastidire parecchio e ostacolare le operazioni di pulizia della pista. Al momento in cui scriviamo non sono (ancora) state decise penalizzazioni in griglia, mentre sono stati multati Perez per eccesso di velocità in pitlane (300 €) e Steiner per le offese via radio ai commissari di gara in occasione dello scorso GP a Sochi (7.500 €).

