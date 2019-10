Proprio a Costa è toccato l’onore del primo turno di guida: scattato dal terzo posto ha subito conquistato la leadership, poco prima che si rendesse necessario l’intervento della Safety Car in seguito a un incidente della Porsche numero 54, finita contro le barriere. Tutto da rifare alla ripartenza, con Costa costretto a cedere le posizioni guadagnate su richiesta della direzione gara.

Dopo un’ora di gara Costa è tornato ai box per lasciare il volante della Huracán GT3 Evo n. 563 a Marco Mapelli. Grazie ad un pit stop perfetto, Mapelli si è ritrovato secondo, attaccato al posteriore della Mercedes n. 4 pilotata da Luca Stolz. Portatosi subito all’attacco, Mapelli ha realizzato un gran sorpasso e preso il comando di una gara frammentata da safety car e full course yellow. A un’ora dal termine, Mapelli ha consegnato vettura e leadership al compagno di squadra Caldarelli, abile nel gestire il vantaggio e la pressione portata dalla Mercedes n. 4, affidata a Buurman nell’ultimo stint.

Le parole dei protagonisti

Caldarelli, pilota e team principal Orange1 FFF Racing, ha tagliato il traguardo in solitaria e sceso dalla Huracán GT3 Evo n. 563 ha faticato a trattenere l’emozione: “Sono senza parole. E’ stata una stagione difficilissima ma siamo stati competitivi in ogni gara. Complimenti a tutti i ragazzi del team che hanno fatto un lavoro straordinario e ad Albert che ci ha aiutato tantissimo in questo weekend. Mi spiace per Dennis, avrebbe meritato di festeggiare anche lui sul podio con noi”.