Un finale di gara davvero pazzesco ha regalato a Neuville (Hyundai) ed Andolfi (Skoda) la vittoria in questa incredibile 62a edizione del Tour de Corse. Entrambi infatti avevano perso la leadership dopo la prima speciale di questa mattina di Eaux de Zilia a favore rispettivamente di Evans (Ford) e del russo Gryazin. Poi però nella power stage una foratura di Evans ha regalato il successo assoluto a Neuville, mentre Andolfi ha visto la sua Fabia riprendere ad andare regolarmente ed ha battuto così per soli 3”9 il suo rivale russo. Ora a fine aprile ci sarà il prossimo appuntamento in Argentina.

Questa la classifica finale del Tour de Corse:

1,Neuville

2.Ogier +40.

3.Evans +1:06.6

4.Sordo +1:18.

5.Suninen +1:24.6

6.Tänak +1:40.0

7.Lappi +2:09.1

8.Loeb +3:39.2

9.Meeke +5:06.3

10.Latvala +6:44.6

11. Andolfi +11:29.6

Così il mondiale piloti dopo 4 prove:

1. Neuville 82 punti

2. Ogier 80

3. Tänak 77

Questa la classifica del mondiale Marche dopo 4 gare:

1. Hyundai 114 punti

2.Citroen 102

3. Toyota 98