Questa mattina la FIA ha ufficializzato il calendario del mondiale rally 2020. Le prove restano 14 e sono come previsto tre le "new entry", vale a dire Kenya, Nuova Zelanda e Giappone, mentre escono Spagna, Australia e Corsica. Dell'esclusione di Australia e Corsica ormai si sapeva, l'esclusione del Catalogna è stata invece fatta un po' a sorpresa, ma lo si era capito già in Turchia che era la gara a maggior rischio. Resta così in calendario la Germania spostata a metà ottobre, con il Galles che si disputerà ad inizio novembre e la Finlandia il 9 agosto, vista la collocazione del Safari a metà luglio e le Olimpiadi in programma a Tokyo. L'Italia conserva la sua data abituale, il Rally Italia Sardegna si disputerà infatti dal 4 al 7 giugno.

Queste le gare in programma: