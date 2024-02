L'editoriale del Direttore: Ferrari F1 e WEC, regalateci un sogno

Febbre del sabato sera subito alta con le Rosse che lanciano la sfida. Dalla Formula Uno al Mondiale Endurance la Ferrari ha voglia di giocarsela fino in fondo. Maranello si candida per una stagione di alto livello e regalare un sogno ai propri tifosi. Missione impossibile? Lo scopriremo solo vivendo questo 2024 che toglie gli ormeggi dal Golfo Persico, tra Bahrain e Qatar. Scatta l’inseguimento a due rivali, Red Bull in Formula Uno e Toyota nel WEC , che nelle ultime stagioni hanno riempito le loro bacheche di titoli iridati. Una sfida lanciata mentre s’accende il clima della vigilia, quel momento in cui si sogna una realtà diversa, dove matura nella testa dei tifosi la voglia di impresa, un miracolo all’italiana, di quelli che vanno in onda quando nessuno ci crede.

Semaforo verde. E ora si parte. Da qui in avanti parlano solo i risultati. Dopo i test della passata settimana a Sakhir è chiaro che Red Bull e Max Verstappen sembrano ancora destinati a vivere un’altra stagione da extraterrestri sul pianeta F1. Il passo gara messo in mostra dalla monoposto del tre volte Campione del Mondo è stato uno schiaffone per tutti. «Diciannove piloti in griglia sanno già chi vincerà!», ha chiarito Fernando Alonso . L’olandese continua a essere impressionante sia di performance che di adattamento: la sua costanza di rendimento è davvero mostruosa. Ma pensare adesso ad un’altra stagione brutale come quella 2023 diventa esercizio che nessuno vuol mettersi lì a risolvere. E all’alba del Mondiale c’è voglia quantomeno di battaglia. Quella che vuole dare una Ferrari che nei test in Bahrain si è rivelata la sfidante numero uno della corazzata Red Bull-Verstappen.

La SF-24 si è dimostrata monoposto più neutra rispetto alle precedenti. Si è sposata subito allo stile di guida di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Tutte le energie saranno focalizzate sulla messa a punto. «La costanza, il passo gara, il degrado che abbiamo avuto nella giornata di giovedì nello stint più lungo era come essere su un altro pianeta rispetto allo scorso anno – ha dichiarato Vasseur ai microfoni di F1 TV – Su questo abbiamo compiuto un passo in avanti, ma non dobbiamo pensare solamente alla costanza ma anche alla velocità. Bisogna stare attenti a trarre conclusioni dopo i test, ma se prendiamo in esame la classifica dei tempi del 2023 credo che non abbia nulla a che fare con la classifica del sabato di gara. Bisogna avere fiducia nei ragazzi e nel loro feedback che è stato positivo, ci sono stati molti sviluppi. Red Bull è ancora avanti, ma dobbiamo continuare a spingere per vedere dove saremo nel prossimo weekend». La sfida è lanciata. Rendere la vita più complicata a Verstappen è l’obiettivo di una Ferrari che ha voglia di regalarsi una stagione da protagonista.

Ferrari 499P, obiettivo Mondiale

E al ruolo di protagonista punta senza mezzi termini la Ferrari che va all’assalto del Mondiale Endurance. Al secondo anno nella categoria e dopo la meravigliosa, storica, impresa nella 24 Ore di Le Mans del Centenario, il Cavallino ha voglia di alzare l’asticella e puntare alla conquista dei Titoli iridati. Spodestare la Toyota dal gradino più alto è l’obiettivo principale. Sottolinea Antonello Coletta: «Nel 2024 il nostro target è di confermare i risultati positivi ottenuti lo scorso anno, non solo provando a vincere di nuovo la 24 Ore di Le Mans, ma cercando di conquistare più successi nell’arco dell’annata. Un’impresa che non sarà facile ma che proveremo a completare con tutte le nostre forze. Da questo punto di vista, la terza 499P al via ci consentirà di avere la possibilità di raccogliere molte più informazioni e più velocemente. Ci aspettiamo molto da questa vettura, sia in termini di risultati che di contributo allo sviluppo».

Dopo una vigilia abbastanza travagliata la Ferrari sta effettuando il prologo della serie mentre Autosprint arriva in edicola. In Qatar le Rosse puntano a giocarsela fino in fondo, dentro a un sabato da febbre rossa altissima.