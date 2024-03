L'editoriale del Direttore: due verdetti appellabili

La tensione non si abbassa e anzi viene rilanciata senza sosta. Le dichiarazioni rilasciate da Jos Verstappen al Daily Mail fanno intendere che qualcosa si è definitivamente spezzato all’interno della squadra e anche che la personalità debordante dell’olandese è qualcosa che difficilmente si riesce a contenere dentro determinati confini. Mentre in pista il dominio è ancora totale, all’interno il predominio nel team è in bilico e a lungo andare diventerà un problema pesante da affrontare: porterà inevitabilmente a un nuovo definitivo redde ractionem.

Mentre il Circus si sposta dal Bahrain all’Arabia Saudita è questo il tema più caldo che il Mondiale si porta in dote verso il secondo appuntamento stagionale. Red Bull ha ancora tutto per stravincere ma adesso ha anche molto per iniziare a perdere con il trascorrere della stagione. Ed è qui che si inserisce la Ferrari. La prima sfida dell’anno ha dimostrato che la Rossa è la rivale numero uno dei campioni del mondo in carica. Se Verstappen ha continuato a essere extraterrestre, il suo compagno Perez è apparso più vicino a Sainz e Leclerc.

La distanza non è una voragine incolmabile anche se il gap resta e a Sakhir si è visto chiaramente. Le parole del team principal Fred Vasseur fotografano la situazione dopo la prima sfida. "Dobbiamo essere chiari. Non siamo partiti bene rispetto alla Red Bull, ma rispetto allo scorso anno siamo partiti meglio. Poi durante l’anno scorso siamo migliorati molto e in alcune piste eravamo in lotta con loro. Se riusciremo a sviluppare come abbiamo fatto nel 2023, allora sarà possibile lottare". Non mollare un rivale per tutti imprendibile è l’obiettivo in questo inizio di stagione che sembra essere la prosecuzione dello scorso campionato. Certo siamo solo all’inizio ma l’avvio Red Bull, per tutti, è stato terrorizzante.

AVVIO IN SALITA DELLA ROSSA NEL WEC

E tutto in salita per la Ferrari si è rivelato anche il primo round del Mondiale Endurance dove è stata la Porsche a prendersi tutta la scena con una straordinaria tripletta. Un avvio di stagione clamoroso nel WEC per la Casa di Stoccarda che a gennaio ha fatto saltare il banco nella 24 Ore di Daytona.

In Qatar la prestazione della vettura tedesca è stata inavvicinabile per le rivali. Per le 499P l’inizio di stagione è stato difficilissimo. Spiega Antonello Coletta: "All’interno di un weekend complicato e non esente da episodi che analizzeremo accuratamente al nostro ritorno a Maranello, la prova della 499P di AF Corse rende meno amaro l’esito della gara in Qatar. Il secondo posto nella classifica per team indipendenti è un ottimo punto di partenza per la stagione e saprà dare la giusta motivazione alla squadra.

Per quanto riguarda la prova delle 499P ufficiali, invece, abbiamo visto confermati i timori della vigilia, ossia l’elevata incidenza sul piano della competitività del rapporto peso-potenza che ci ha posto in una condizione d’inferiorità che ha precluso, di fatto, ogni chance di lottare per il podio. Guardando agli aspetti positivi, anche in questo caso abbiamo portato al traguardo tutte e tre le vetture, accumulando ulteriori dati e chilometri che saranno utili già a partire da Imola".

C’è voglia di rivincita in casa Ferrari, voglia di non mollare dopo un debutto tutto in salita.