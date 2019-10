Dopo le levatacce per il GP nipponico, il Circus della Formula 1 si trasferisce oltre Atlantico, in Messico: la differenza di fuso orario resta di 7 ore però in senso opposto, per cui gli appuntamento con le trasmissioni in TV (e con le nostre dirette "live") delle varie fasi di gara passano ad orari decisamente serali. Il GP messicano sarà dunque praticamente concomitante con la cena, con diretta su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno (canali 207 e 201 rispettivamente) intorno alle ore 20. Stavolta non ci sarà da aspettare molto per la cronaca registrata di TV8, poco più di un'ora dopo.

Per la precisione, Sky Sport F1 inizia venerdì con le prove libere alle ore 17 e 21, che proseguono sabato alle ore 17 seguite quindi dalle qualifiche alle 20. Queste ultime saranno in contemporanea anche su Sky Sport Uno e in differita su TV8 (alle 21,15). Infine la gara di domenica con partenza alle ore 20,10 sarà replicata su TV8 alle ore 21,30.

Come sempre Sky trasmetterà altri servizi a supporto del weekend, con i vari Paddock Live dal retrobox e diverse repliche, ma soprattutto con Race Anatomy domenica a mezzanotte precisa. Tutto questo in un weekend televisivamente molto ricco per gli appassionati del motorsport, perché se da Mexico City verranno mostrate anche le Porsche SuperCup a contorno della F1, sono altresì previsti collegamenti con la MotoGP in Australia, con la Superbike in Qatar e pure con le Finali Mondiali Ferrari al Mugello.

GLI ORARI TV DEL GP MESSICO

venerdì 25 ottobre

ore 17,00-18,30 prove libere 1 in diretta su SKY

ore 21,00-22,30 prove libere 2 in diretta su SKY

sabato 26 ottobre

ore 17,00-18,00 prove libere 3 in diretta su SKY

dalle ore 20,00 qualifiche in diretta su SKY

dalle ore 21,15 qualifiche in differita su TV8

domenica 27 ottobre

dalle ore 20,10 GP F1 Messico (71 giri) in diretta su SKY

dalle ore 21,30 gara in differita su TV8