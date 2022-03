GP Arabia Saudita: duello strepitoso, vince Verstappen su Leclerc! Doppio podio Ferrari

Max passa Carlos

Allo spegnimento dei semafori è lesto Verstappen a leggere la situazione ed a sfruttare lo spazio all'interno di curva 1 per sfruttare l'uscita e passare in accelerazione Sainz, subito costretto a cedere la terza posizione mentre davanti Perez tiene a bada Leclerc. Problemi alla frizione per Zhou, che precipita dalla 12° alla 18° ed ultima posizione, dal momento che insieme a Schumacher neanche Tsunoda riesce a prendere il via a causa di un guasto sulla sua AlphaTauri. Sale in 14° posizione Hamilton, unico insieme a Magnussen ed Hulkenberg ad avviarsi con gomma dura, mentre tutti gli altri sono su gomma media.

Duello in casa Alpine

Nei primi giri nelle prime posizioni l'unico scambio di posizioni è quello che riguarda la quinta piazza, con Russell che in curva 27 ha la meglio su Ocon; al giro successivo Esteban è protagonista di una brutale chiusura su Alonso in pieno rettilineo. Lo spagnolo conquista il sorpasso due passaggi più tardi, ma il francese non ci sta e si riporta sotto, riprendendo la posizione con taglio in curva 1. Questo favorisce Russell, che si stacca, ed il ritorno di Bottas e Magnussen, mentre davanti le prime quattro vetture fanno letteralmente il vuoto sugli inseguitori, Mercedes numero 63 compresa. Alla fine comunque Fernando riesce a passare la vettura gemella vincendo il duello interno, mentre Hamilton comincia a poco a poco a recuperare, passando Stroll, Norris e poco dopo Gasly. A chiudere definitivamente il confronto interno in casa Alpine, l'ordine di scuderia ad Ocon di mantenere la posizione: la beffa per Esteban arriva subendo il sorpasso da parte di Bottas.

Latifi beffa Perez

Davanti la corsa si anima al giro 15, quando la Ferrari richiama ai box Leclerc: la Red Bull ascolta la radio e reagisce chiamando dentro Perez, cosa che induce il Cavallino a proseguire con Charles. Fortunata la Ferrari in questa decisione, perché pochi istanti dopo Latifi finisce nel muro, chiamando in causa la safety car: la Rossa ringrazia, effettua la doppia sosta durante la neutralizzazione e si ritrova davanti con Leclerc, che così come Verstappen e Sainz beffa Perez. Il messicano deve ingoiare un boccone amaro ma nella foga passa Sainz nonostante transiti sulla linea bianca dopo lo spagnolo, che giustamente si lamenta: cederà solo dopo la ripartenza la terza posizione. Fuori dai primi 4 Russell, Magnussen, Hamilton, Alonso, Hulkenberg e Bottas, con Kevin, Lewis e Nico che scelgono di non fermarsi. Quindi Ocon, Ricciardo, Norris, Gasly, Zhou, Stroll ed Albon.