Una Formula 1 senza Monza? Salvini pronto a salvare il GP d'Italia

L'allarme di ACI

Lavori che però al momento non sono stati ancora programmati e che lasciano ombre e preoccupazioni anche se Salvini è pronto a fare di tutto pur di assicurare all'Italia il suo GP. Una volontà che il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha espresso nuovamente in questi giorni, tranquillizzando i tifosi italiani, durante un comizio elettorale a Seregno dove ha spiegato di aver organizzato un incontro a Roma insieme al governatore della Lombardia, Attilio Fontana, proprio per discudeterne.

Sarà fondamentale trovare un punto d'incontro anche con ACI, che per prima aveva lanciato all'allarme permanenza GP di Monza oltre il 2025. “ACI da sola non ce la fa, serve il supporto di tutti se vogliamo salvare un GP in Italia. Servono dei mesi per lavorare. Se l’azienda che dovesse vincere l’appalto mi garantisce che prima del GP di settembre sarà tutto in ordine, darò il via, altrimenti preferisco aspettare tre mesi in più ma essere sicuro che le cose siano fatte a regola d’arte”, queste le parole del presidente Angelo Sticchi Damiani, lo scorso marzo quando aveva parlato di un appalto per i sottopassi e uno studio di fattibilità per le tribune e l’area paddock.