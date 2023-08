Verstappen critico verso la F.1: “Preoccupato per lo sport che amo”

La Formula 1 sta vivendo nelle ultime stagioni una fase di grande crescita e cambiamenti , con lo sbarco in nuovi mercati, l'introduzione di nuovi gran premi e la sperimentazione di nuovi format del week end i gara. Con un calendario in continua crescita che, l'anno prossimo, toccherà la cifra record di 24 GP in una stagione . Una situazione, quella attuale della F.1, che sta riscuotendo entusiasmo ma anche qualche critica. Le ultime arrivano direttamente da Max Verstappen che, intervistato dal quotidiano olandese De Telegraaf, ha espresso il proprio disappunto su alcuni aspetti della serie che ormai da anni lo vede indiscusso protagonista.

L'irresistibile ascesa dell'Olanda in F.1

Verstappen: "A un certo punto non ne hai più voglia"

“Sono preoccupato per lo sport che ho sempre amato – ha detto Max Verstaappen al De Telegraaf – E mi piace ancora, ma fino a un certo punto. Non sono contrario ai cambiamenti, ma devono essere aggiustamenti a vantaggio della F.1. Perché devi cambiare certe cose quando funzionano bene?”. In particolare, il Campione del Mondo in carica si è mostrato critico verso i nuovi format delle qualifiche che sono stati sperimentati nelle ultime stagioni: “Penso che le qualifiche tradizionali siano ben organizzate – ha detto, aggiungendo che – non dovrebbe essere solo una questione di soldi”.

Verstappen ha poi rivelato che non sempre, da parte dei piloti, è facile coniugare i numerosissimi impegni lavorativi con la vita privata: “La gente potrebbe pensare: guadagna un sacco di soldi, di cosa si lamenta quel ragazzo? Ma si tratta del tuo benessere e di come vivi le cose, non di quanto guadagni. A volte penso di dover fare troppe cose, e se ne vale ancora la pena” ha detto il pilota della Red Bull. “Oltre ai GP c'è anche il lavoro al simulatore, e dedico più di un mese all'anno al marketing. A un certo punto non ne hai più voglia”.

Nel frattempo, il Circus dopo la pausa estiva si prepara a riaccendere i motori con il GP di Olanda a Zandvoort, gara di casa di Verstappen e appuntamento attesissimo dai tanti tifosi del Campione del Mondo in carica. La gara olandese rappresenterà il tredicesimo appuntamento della stagione 2023, ridotta a “soli” 22 GP dopo la cancellazione del gran premio dell'Emilia-Romagna la scorsa primavera. Nel 2024, il numero delle gare è destinato a salire fino a quota 24, con il rientro della Cina e di Imola, e la conferma del nuovo GP di Las Vegas che debutterà quest'anno.

F1, il calendario dei prossimi GP