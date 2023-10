Audi in Formula 1, è già un ripensamento a favore di Porsche?

Sai che c'è? Abbiamo cambiato idea. È al limite dell'improbabile che Audi, dopo essersi impegnata a entrare in Formula 1 dal 2026 , decida di fare un passo indietro. Ancor più lo è l'idea che il potenziamento della struttura di Neuburg, dove si lavora alla progettazione, sviluppo e produzione della power unit, possa operare per conto di Porsche.

Lo scenario è delineato da Auto Journal, sulla base di indiscrezioni emerse da una fonte interna ad Audi. Con l'avvicendamento dell'a.d. e l'uscita di scena di Duesmann, sostituito da Dollner, sul progetto Formula 1 sarebbe mutata anche la sensibilità del nuovo amministratore delegato.

A essere uscito dal mondo Volkswagen, nel 2022, è anche un altro dei sostenitori della presenza Audi (e Porsche) in Formula 1: Herbert Diess, sostituito al vertice della casa di Wolfsburg con una decisione a sorpresa, maturata nell'estate dello scorso anno.

Il valore della presenza in Formula 1

Così, sulle indiscrezioni di stampa che indicano un possibile avvicendamento dei marchi del Gruppo Volkswagen presenti in F1 - Porsche al posto di Audi -, non resta che ricordare l'idea e il "business case" alla base dell'ingresso di Audi in Formula 1, ritagliata sul maggior valore derivante dalla presenza in un business globale e dalla visibilità quantificabile in miliardi di euro equivalenti in spesa pubblicitaria.

Era intorno a questa preposizione che Diess giustificava l'impegno Audi in Formula 1, nonché un maggior valore da riflettere sulla produzione di serie.

E-fuels cari a Porsche

C'è di più, c'è la direzione dell'industria dell'auto imboccata in Europa, dove gli e-fuels hanno ottenuto dal legislatore europeo un riconoscimento di carburanti a impatto netto zero sotto la spinta dell'industria dell'auto tedesca.

E-fuels alla base delle power unit 2026, al pari dell'elettrificazione spinta. Trasferire al marchio Porsche - che sugli e-fuels ha dichiarato di puntare per mantenere in vita modelli come l'iconica 911 - i vantaggi della presenza in Formula 1, sostenendo Audi (riconosciuto dalla Fia tra i motoristi 2026) gli investimenti e il lavoro in corso a Neuburg avrebbe il volto di un "rebranding" molto diverso rispetto alle operazioni in voga sulla produzione di serie.

Non ultimo, c'è il percorso di incremento della partecipazione azionaria nel Gruppo Sauber, con la prima tranche completata a inizio 2023, che ha portato Audi a rilevare una quota al momento di minoranza nella struttura del Gruppo elvetico, responsabile della parte telaistica del progetto 2026.