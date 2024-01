Button ed il primo rivale Red Bull nel 2024: "Vorrei Ferrari, credo Mercedes"

Il suo titolo mondiale di F1, quello del 2009, è ormai prossimo all'anniversario dei 15 anni. Ma nonostante questo Jenson Button , ad anni 44, corre ancora e si prepara ad una avvincente stagione nel WEC, il tutto senza perdere di vista il suo vecchio mondo, la Formula 1, sulla quale di tanto in tanto si lancia in pronostici dovuti ai suoi interventi da opinionista. L'ultimo, quello sul mondiale 2024.

Mercedes meglio di Ferrari nel 2024

La domanda sul campionato che scatterà nella prima domenica di marzo è chiara: dato il ruolo di favorita d'obbligo interpretato dalla Red Bull, chi potrà essere il primo avversario? Al riguardo l'idea di Button, espressa a Sky Sports UK, è chiara: "Vorrei dire Ferrari, ma credo Mercedes. Se prendiamo in esame l'ultimo decennio di F1, vediamo che a vincere sono state soltanto la Red Bull o la Mercedes, per questo dico Mercedes. Sarebbe bellissimo che ci fosse anche la Ferrari in lotta, e a dire la verità nelle ultime gare del 2023 la Ferrari è stata molto competitiva, ma credo che la Mercedes migliorerà tanto la sua monoposto nel 2024. Poi non so se questo basterà per battagliare con la Red Bull".

Hamilton sempre al top

Da britannico e da ex pilota di quella scuderia, non può mancare un passaggio sulla McLaren, dove ha condiviso il box con Hamilton: "Piastri avrà un anno di esperienza in più, questo lo aiuterà. Ha dimostrato di poter tenere testa a Lando Norris ma gli è mancata la costanza di rendimento, ed era inevitabile visto che era un esordiente. Hamilton? Quando vinci per tanti anni e poi vieni battuto, puoi ‘sederti’ accettando una parabola discendente oppure reagire. Credo che lui abbia reagito e che sia addirittura più forte di cinque o sei anni fa. Credo che con una Mercedes competitiva Lewis sarebbe molto difficile da battere, così come oggi lo è battere la Red Bull e Verstappen".

