Ferrari, Hamilton per Sainz: Lewis più di una suggestione

Lewis Hamilton alla Ferrari ? La suggestione è tornata prepotente in queste ore, e pare proprio che non sia solamente una suggestione. La trattativa c'è e prosegue, e anche se finora non si è arrivati a nulla di concreto, non è detto che ciò non possa accadere nei prossimi giorni o nelle prossime settimane. Va da sé che, in questa situazione, il rinnovo di Carlos Sainz junior (in scadenza a fine 2024) scivola al 2° posto nella lista delle priorità.

Hamilton, sport e ritorno di immagine

Lewis Hamilton alla Ferrari è una voce che di tanto in tanto, nella lunga carriera di Lewis (quella del 2024 sarà la sua stagione numero 18 in F1), è uscita fuori, soprattutto negli anni precedenti al passaggio dell'inglese in Mercedes, ma non solo. Le voci sono tornate nel maggio scorso ed erano poi scemate con il passare delle settimane, soprattutto con il rinnovo di Hamilton e Mercedes fino al 2025 compreso, ma a quanto pare i vertici Ferrari non hanno mollato la presa. John Elkann sta lavorando ad un'operazione che avrebbe del clamoroso, e che ovviamente si prenderebbe tutte le prime pagine. Le parti sarebbero al lavoro per uno sbarco di Hammer a Maranello a partire dal 2025, con Lewis che dovrebbe innanzitutto rompere il contratto in essere con Mercedes.

Se da un punto di vista sportivo non possono esserci garanzie di successo (servirebbe una macchina competitiva nel 2025 e soprattutto con le nuove regole del 2026, dato che Hamilton e Ferrari punterebbero almeno su un biennale), dal punto di vista dell'immagine e del merketing il ritorno sarebbe clamoroso. Con la prospettiva, magari, di rendere Lewis uomo Ferrari anche fuori dalle piste, in contemporanea o subito dopo il ritiro: uomo immagine del brand ma anche, considerando l'elevato interesse per la moda di Lewis, una figura perfetta per promuovere le collezioni Ferrari nel mondo della moda.

Detto questo il tema sportivo è ovviamente più che centrale, e permetterebbe ad Hamilton di coronare il sogno di correre per il Cavallino Rampante ed allo stesso tempo alla Ferrari di fregiarsi di un sette volte campione del mondo, l'unico nella storia oltre a Schumacher: Mercedes finora è l'unica ad aver schierato i due eptacampioni, ma mettendo Lewis in macchina la Ferrari potrebbe dire di aver avuto lo stesso onore.

F1 2024, dove eravamo rimasti: Ferrari

E Sainz?

Se vogliamo, in tutto questo la notizia di Hamilton in trattativa con Ferrari se ne porta dietro un'altra, ovvero l'eventuale non rinnovo di Sainz. Perché il sogno di Elkann di avere Hamilton significa che lo spagnolo non viene visto come una primissima scelta, considerando anche come invece nel caso di Leclerc l'annuncio del rinnovo sia arrivato in buon anticipo sull'inizio della stagione.

Dopo tanto discutere, la realtà è che contrariamente a quanto si potesse pensare le discussioni sul rinnovo tra Sainz e la Ferrari sono in alto mare. A dirla tutta, la trattativa non è ancora entrata nella fase calda e non ci sono stati ancora quegli incontri che dovrebbero essere decisivi o chiarificatori su un futuro insieme. Sainz e Ferrari devono ancora incontrarsi e questo spiega il temporeggiare sul rinnovo, che lo spagnolo avrebbe voluto prima di cominciare la stagione, speranza che a questo punto sembra impossibile assecondare.