Caso Horner, no comment del team principal. Brown: "Accuse serie"

Al di là dei fatti, sui quali si pronuncerà Red Bull, resta il dato sportivo. Horner è deus ex machina nel team e una successione forzata è tra le opzioni da prendere in considerazione.

Decisione Red Bull in arrivo

Nel corso della conferenza stampa dei team principal, Horner non si è, logicamente, pronunciato sulla vicenda. Si è limitato a ripetere come ci sia "un procedimento in atto e, fintanto che ne sarò parte, non posso commentare in merito. Speriamo arrivi una pronuncia il prima possibile".

Chi, invece, ha sottolineato la necessità di una rapida decisione, perché la vicenda rappresenta un danno all'immagine della Formula 1, è stato Zak Brown.

Accuse serie, non è la pubblicità che serve alla F1

L'a.d. di McLaren Racing è stato parecchio polemico verso Red Bull negli ultimi mesi, con un'attenzione particolare sul rapporto tra Red Bull e Racing Bulls. Una proprietà unica, due team, la possibilità di incidere nelle votazioni della Commissione F1, senza dimenticare le molte sinergie tecniche (ammesse dal regolamento).

A quest'elenco di punti contestati da Brown al mondo Red Bull Racing, si aggiunge il commento sulla vicenda Horner: "Le accuse sono estremamente serie. Come hanno detto FIA e Formula 1, loro devono gestire la cosa rapidamente, perché non credo che siano il tipo di titoli che la Formula 1 vuole o di cui ha bisogno in questo momento.

È importante che la cosa venga gestita in modo trasparente, non c'è dubbio che stiano gestendo la cosa in modo appropriato. Qualsiasi conclusione arriverà, è importante che sia gestita in modo appropriato e trasparente".