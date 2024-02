Test Bahrain, day-2: Sainz al top, poi Perez ed Hamilton

È solo il secondo giorno di test, nulla di più e nulla di meno. Ma qualcosa di positivo dal pianeta Ferrari arriva : e non parliamo del miglior tempo di giornata di Carlos Sainz , quanto piuttosto dell'ottimo passo gara mostrato dallo spagnolo nel corso della sua simulazione. Per dovere di cronaca, il secondo tempo è andato a Perez, poi Hamilton.

Leclerc soddisfatto, Sainz può dire lo stesso

Dopo il turno della mattina e qualche giro nel pomeriggio, per il cambio di programma dovuto alla bandiera rossa della mattinata, Charles Leclerc ha parlato di una SF-24 lontana parente della SF-23 che cominciò l'anno tra mille difficoltà a livello di bilanciamento e gestione delle gomme. Quest'anno le sensazioni sono diverse ed il monegasco lo ha detto, pur senza poter dare la garanzia di essere straordinariamente competitivi: tuttavia è una Ferrari complessivamente migliorata ed in questo senso qualche conferma è arrivata anche da Carlos Sainz nella sessione del pomeriggio.

Lo spagnolo ha chiuso in cima alla lista dei tempi in 1'29"921 (gomma C4), ma soprattutto è stato in grado di coprire dei buoni stint quando ha inanellato un giro dopo l'altro per la simulazione di gara. Sainz ha utilizzato gomma C3 nel suo primo stint, forse il peggiore a livello di innalzamento dei tempi; con la C2 invece il run è stato molto positivo e Carlos è stato in grado di chiuderlo con il medesimo crono di attacco prima di passare alla C1 per il terzo stint, incoraggiante pure quello a livello di degrado.

La SF-24 si è mostrata bilanciata sia nelle mani di Leclerc che di Sainz, poi ovviamente questo non significa che sia competitiva in assoluto: bilanciata non significa necessariamente veloce, ma a livello di guidabilità il passo in avanti c'è stato ed il minor degrado ne è una conseguenza.

Hamilton si fa vedere, Perez c'è

In questo pomeriggio si è fatta vedere per la prima volta la Mercedes, che con Hamilton si è portata al 2° posto nella lista dei tempi. La W15 per il momento è difficile inquadrarla, anche se i suoi long run inducono a pensare che ci sia un potenziale interessante, o quantomeno superiore alla vecchia W14, seppur non ancora in linea con Red Bull o la Ferrari vista oggi.

Perez non ha avuto una giornata facile, tra il tempo perso in mattinata e qualche difficoltà di adattamento, tuttavia la sua simulazione di gara è stata buona. Il messicano ha effettuato una simulazione in tre stint, utilizzando C3, C2 e C1 per il finale. Oltre che con la C3 Checo ha accusato un po' di degrado con la C2, mentre con la C1 il tempo finale è stato identico a quello di attacco, facendo venire il sospetto che potesse osare di più con la mescola più dura. I tempi di Sergio non sono perfettamente incrociabili con quelli dello spagnolo, perché Carlos ha girato più tardi rispetto a Checo, dunque in condizioni migliori per quanto riguarda l'asfalto: il confronto sarebbe meglio farlo tra Leclerc e Perez, ed in questo senso la Red Bull è parsa comunque un passetto in avanti. Da segnalare che la C1 utilizzata da molti per l'ultimo stint nella simulazione di gara ha evidenziato poco degrado per tutti, per cui sembra una gomma capace di coprire molti più giri rispetto ai 20 per cui è stata utilizzata dalla maggior parte delle squadre.

Intoppi per McLaren

Problemi invece per la McLaren, che ha perso molto tempo in garage con Norris per un guasto non specificato sulla MCL38. Giornata poco produttiva per il team di Woking, che dopo i soli 35 passaggi di Piastri ne ha coperti 52 con Lando: non moltissimi. Ancora buone le sensazioni per quanto riguarda Racing Bulls, apparsa competitiva nei suoi long run di giornata.

La classifica