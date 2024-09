Da Hamilton a Leclerc: quando la F1 incontra la moda i look diventano virali

Giovani e acclamati dal grande pubblico, con un patrimonio milionario alle spalle e in una delle posizioni più privilegiate del mondo dello sport, i piloti di Formula 1 si aggirano nel paddock indossando le divise delle loro scuderie ma non solo. Come in una sfilata di alta moda infatti c'è chi può permettersi di mostrare tutta la propria esplosiva personalità e sfoggiare outfit molto particolari a bordo pista.