GP Australia, FP2: Alonso precede Leclerc e Verstappen

Un venerdì atipico, quello di Melbourne. Una giornata che non ha dato le indicazioni sperate ai protagonisti, traditi dalla pioggia scesa nel pomeriggio australiano la quale ha precluso il completamento dei programmi previsti. Per la cronaca, davanti a tutti si è messo Alonso precedendo Leclerc e Verstappen .

Nando resta davanti

Con una pista molto più fresca rispetto al termine delle libere 1 (36° C negli ultimi minuti delle FP1, 27° C in avvio delle FP2), il secondo turno di libere ha visto scendere tutti quanti in pista sin dal semaforo verde di inizio sessione, proprio per la minaccia di pioggia che c'era. La pioggia è arrivata puntuale intorno a metà turno, rovinando gli ultimi 30 minuti di lavoro ai team, ovvero quelli più importanti, perché è in quel lasso di tempo che sarebbero andate in scena le simulazioni di qualifica e di passo gara.

Nessuno ha potuto chiaramente migliorare e la classifica si è cristallizzata con i tempi fatti segnare in precedenza: il miglior crono dunque è rimasto a Fernando Alonso, il più rapido in 1'18"887 con gomma media. Leclerc ha chiuso 2° a 0"445 seguito da Verstappen, terzo a 0"615. Sainz ha chiuso 5° (ritardo di 808 millesimi) dietro a Russell, chi può recriminare invece è Perez: Sergio ha chiuso 7° a 1"196, ma poco prima della pioggia era lanciato verso un miglior tempo (aveva appena montato le soft) che gli è stato precluso dal traffico incontrato in pista.

Pushing to the limit



Fernando Alonso is our fastest driver out on a wet track for FP2 thus far! #AusGP #F1 pic.twitter.com/DgStLQtlOA — Formula 1 (@F1) March 31, 2023

Classifica dunque che trova il tempo che trova, poco indicativa e soprattutto senza la riprova dell'assalto al cronometro con la gomma più performante, la C4. Soprattutto questa sessione ha impedito alle squadre di raccogliere dati con carichi di benzina maggiori in vista della gara, cosa che fa pensare ad un programma diverso nelle FP3 del sabato. La pioggia, del resto, sembra scongiurata per tutto il resto del fine settimana.

Così nelle FP1

Nella prima sessione di prove libere il miglior tempo è stato firmato da Verstappen, davanti a tutti in 1'18"790. Secondo tempo per Hamilton (+0"433) e Perez (+0"503), con Sergio l'unico dei primi dieci insieme a Stroll (decimo tempo per il canadese) a mettere a segno il miglior crono personale con gomma media, contrariamente alla morbida utilizzata da tutti gli altri. Ferrari al 5° e 6° posto rispettivamente con Leclerc (+0"588) e Sainz (+0"715).

Lavoro di comparazione in casa Red Bull e Ferrari: Verstappen ha girato con l'ala anteriore modificata, una versione leggermente più scarica della precedente portata in pista da Perez (così come nelle FP2), mentre il Cavallino, con il solo Leclerc, ha girato con il fondo utilizzato solamente nelle libere 1 di Jeddah.

Una prima sessione che ha visto inoltre ben due bandiere rosse: la prima a circa 25 minuti dalla fine, per problemi al sistema GPS, la seconda invece proprio negli ultimi minuti, con lo stop di Logan Sargeant a bordo pista per un guasto tecnico.

Logan Sargeant with car troubles, bringing an early end to our FP1 session in Melbourne #AusGP #F1 pic.twitter.com/X1demRtNXL — Formula 1 (@F1) March 31, 2023

I tempi delle FP2