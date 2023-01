La Sampdoria la salva Max Rendina?

La Sampdoria non sta navigando in buone acque. Sia sul lato sportivo, penultima in Serie A dopo metà campionato e a forte rischio di retrocessione, ma soprattutto tenuta sulla corda dalle vicende societarie. La famiglia Ferrero, proprietaria del club, è alla ricerca di fondi necessari per dare ossigeno alle casse della società e mettere in sicurezza i conti. Al momento, pare che 35 milioni di euro dovrebbero arrivare da Banca Sistema, appoggiata dal fondo californiano Oaktree, in cambio del 99% del capitale azionario come garanzia.