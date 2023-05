Ferrari fa la storia, prima vittoria nella 24 Ore del Nurburgring

Primo successo alla 24 Ore del Nurburgring per una Ferrari, che si aggiunge a una manciata di altre case non tedesche ad aver vinto la gara sulla Nordschleife (più l'anello del circuito GP) dal 1970. Gli ultimi a esserci riusciti erano stati Zakowski-Lechner-Lamy su Dodge Viper GTS-R nel 2002, per il team Zakspeed.

Piero Ferrari, la Rossa e casa Imola

Il nuovissimo progetto sviluppato a Maranello e curato da Oreca mette a segno la prima vittoria in una 24 Ore nella stagione d'esordio. La 296 GT3 ha concluso per 26"9 davanti alla BMW M4 GT3 di Rowe Racing, con Wittmann-Van Der Linde-Vanthoor-Martin e, a completare il podio, la Mercedes-AMG GT3 del team Mercedes Bilstein, a 1'17" con l'equipaggio Marciello-Stolz-Ellis.

La costruzione "in blocchi" cruciale per riparazioni rapide

Una corsa nelle prime posizioni sin dal via, quando la Ferrari 296 GT3 #30 è scattata dalla quarta posizione e, al quinto giro, ha preso la testa della gara al pit-stop.

Un controllo della corsa, condotta fino al termine della quinta ora, che ha registrato un momento di tensione quando, per una foratura nelle fasi iniziali di gara, la 296 GT3 ha riportato alcuni danni alla carrozzeria e all’estrattore posteriore.

L'intervento dei tecnici, sfruttando le caratteristiche costruttive della vettura, ha permesso di restare all’interno della finestra temporale del pit-stop per cambio gomme e rifornimento.

“Quella ottenuta dalla 296 GT3 alla 24 Ore del Nürburgring è una vittoria storica, inseguita a lungo e che ci rende estremamente felici ed orgogliosi", ha commentato Antonello Coletta.

"Essere riusciti ad interrompere un’egemonia dei costruttori tedeschi che in questa gara durava da molti anni, in quello che è uno scenario competitivo di primissimo livello, è un’impresa davvero incredibile. Imporsi su questo che è riconosciuto come il tracciato più difficile del mondo, sicuramente tra i più completi ed impegnativi, ottenendo due vittorie e portando tutte e tre le vetture al traguardo dimostra come il progetto 296 GT3 sia solido e che, con un Balance of Performance non penalizzante, le prestazioni sono all’altezza delle aspettative".

Rinaldi Racing vince la Classe Pro Am