L’Extreme E, il nuovo campionato disputato con SUV alimentati a motori elettrici ha ufficializzato che sarà la Sardegna ad ospitare il quarto appuntamento in questa sua stagione di apertura, uan gara ribattezzata “Island X Prix” in programma dal 23 al 24 ottobre.

Sarà la prima prova europea in assoluto di questo campionato che ha disputato le prime tre in Arabia Saudita, Senegal e Groenlandia.

La soddisfazione di Sticchi Damiani

Il trasferimento della serie in Italia è arrivato a seguito della decisione della serie di posticipare i suoi eventi originariamente pianificati in Brasile e Argentina a causa della situazione Covid-19 in corso in America Latina.’“L'ACI, la Regione Sardegna e Alejandro Agag (l’organizzatore della serie patron della Formula E ndr) – ha commentato Angelo Sticchi Damiani, Presidente dell’Automobil Club d’Italia - stanno lavorando insieme a un accordo per ospitare un evento Extreme E. Un campionato per auto fuoristrada ideato dalla Federazione Internazionale dell'Automobile FIA e dedicato esclusivamente ai SUV elettrici, che si svolgerà in Sardegna il 23 e 24 ottobre 2021. Come al solito, ACI ha svolto un ruolo fondamentale nella nascita di questo evento e lo seguirà sostenendolo nel suo sviluppo”.

I protagonisti

Al campionato partecipano diversi campioni affermati come gli ex campioni del mondo rally Carlos Sainz e Sébastien Loeb, il campione del mondo FIA Rallycross Johan Kristoffersson, e poi Timmy Hanse, Mattias Ekström e le campionesse del volante iniziando dalla nostra Tamara Molinaro, continuando poi con Molly Taylor, Jamie Chadwick, Catie Munnings e Cristina Gutiérrez.