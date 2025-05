Portogallo al via

Parte domani con lo shakedown la 58a edizione del “Rally de Portugal”, e per l’undicesima volta consecutiva l’ACP (l’automobil club portoghese) ha confermato gli sterrati del nord del paese per ospitare la gara. Con un percorso quasi identico e stessa location a Matosinhos, con conferma della base operativa all’Exponor 10 km a nord di Oporto, e poi le prove speciali della zona di Arganil e Fafe. Insomma per l’ennesima volta vedremo lo stesso canovaccio delle scorse edizioni con in totale 344,50 km cronometrati. Si inizia domani alle ore 8.01 (le 9.01 italiane) con lo shakedown di Baltar di 5,72 km, mentre la gara è composta da 24 speciali suddivise in tre tappe. Sempre giovedì alle ore 17 ci sarà la partenza cerimoniale da Coimbra, seguita alle ore 19.05 (20.05 in Italia) la superspecaile di Figueira da Foz (2,94 km). La prima tappa prosegue poi venerdì tutta ambientata nella regione dell’Algarve, ben 150 km a sud di Matosinhos. Sono 10 le speciali in programma per un totale di 146,48 km cronometrati, vale a dire al mattino un passaggio sui crono di Mortagua (14,59 km), Lousa (12,28 km), Gois (14,30 km) e Arganil (14,41 km), poi dopo un primo remote service alle 11.31 ad Arganil, nel pomeriggio il secondo passaggio a Lousa, Gois ed Arganil, con secondo remote service alle 15.31 ad Arganil dopo il quale ci sarà il secondo passaggio a Mortagua seguito dai crono di Agueda (15,08 km) e Sever (20,24 km). Sabato la seconda tappa ricavata ad est di Oporto è composta da altre 7 speciali per ulteriori 122,92 km cronometrati, in pratica i crono ripetuti due volte di Vieira do Minho (17,69 km), Cabeceiras de Basto (19,91 km) e quello durissimo e spesso decisivo stavolta accorciato a 22,10 km di Amarante, a cui in serata si aggiungerà in serata la super speciale cittadina di Lousada (3,52 km). Infine domenica la tappa finale di 72,16 km cronometrati, con sei speciali in programma, vale a dire due passaggi a Paredes (16,09 km), Felgueiras (8,81 km) e nello storico crono di Fafe (11,18 km), che ospiterà nel secondo passaggio la power stage alle ore 14.15 italiane in diretta tv su Sky Sports.