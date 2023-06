Ferrari a Le Mans, ritorno insuperabile

Non era mai successo che una forza dominante tornasse in un evento che ne ha sancito l’ascesa dopo mezzo secolo d’assenza. Come se l ’Impero Romano s’iscrivesse alla Nato . O Atlantide e Mu all’elenco delle potenze marinare. O Nabucodonosor si presentasse candidato sindaco alle elezioni comunali di Babilonia. Ovvero il Biondo, Tuco e Sentenza si rimettessero a cercare oro nella tomba di Stanton. Mai visto questo, direbbe Marc Gené , strapazzando congiuntivi e mordendo perifrastiche, come Trinità e Bambino di fronte a padellate oliose di fagioli con le cotiche.

Il ritorno atteso della Ferrari

Ecco, fermi tutti: l’ultima Ferrari iridata e in gara alla 24 Ore di Le Mans veniva concepita esattamente alla fine dell’anno in cui impazzava il sequel di Trinità. Giusto per avere un’idea. E la cavalcata di Merzario e Pace, sul podio alla fine con la 312 PB, avveniva nel 1973, poco dopo che Coppola e Brando avevano vinto l’Oscar col Padrino, mentre era al Governo il Divo Giulio con l’Andreotti secondo, in attesa di lasciare spazio al Rumor quarto. Insomma, è una vita che aspettiamo il ritorno di un prototipo ufficiale Ferrari alla 24 Ore di Le Mans. Forse sul Pianeta Terra solo la mancata reunion dei Beatles ha sommato nei decenni altrettante accorate preghiere di realizzazione, in questo caso non esaudite. E sogni traditi. Ma la Ferrari no. A Le Mans torna.

Prove già iniziate

E mentre leggete queste righe i motori delle 499P di AF Corse staranno già latrando a tutta sull’Hunaudieres, come non ci fosse un domani. Perché le stelle più belle e le comete più amate son come gli amori nelle canzoni di Venditti: fanno giri immensi e poi ritornano. Sissignori, questa non è solo storia, ma poesia che sfreccia, una faccenda magica d’allineamento di pianeti che sembra tipo quando vai all’Ikea, sbagli a pronunciare il nome di un prodotto e così facendo evochi un demone millenario. La nascita delle competizioni automobilistiche la conoscono tutti.

L'epica delle corse e dei Cavalieri del Rischio

A fine ’800, con le prime pioneristiche maratone da città a città. La nascita del culto dell’Uomo al volante, dell’eroe invitto e delle prime galoppate dei Cavalieri del Rischio ha gli Anni del Novecento ed è frutto delle gesta epiche di Nazzaro, Bordino, Nuvolari, Campari e Varzi. Fino ad allora e fino a loro il campione contava più del metallo con cui sfrecciava. E perfino Adolf Hitler, il quale aveva iniettato danaro e svastiche nei Gran Premi dalla seconda metà degli Anni ’30, dovette riconoscere che Caracciola, Rosemeyer e Stuck alla fine della fiera risultavano assai più amati di Mercedes e Auto Union, poiché era il coraggio degli eroi a prevalere sulla volontà di potenza dei bolidi e mai viceversa. Fino al giorno e alla notte che cambiarono per sempre la storia motoristico-amatoria di tutti noi. E anche se dovevamo ancor nascere, fa lo stesso. Tra il 25 e il 26 giugno 1949 una macchina rossa e italiana proprio come l’Alfa Romeo, che aveva già vinto quattro volte consecutive a inizio Anni ’30, ma più strana, fascinosa e inattesa, con Luigi Chinetti e Lord Selsdon a turno al volante - più Chinetti, per la verità -, si aggiudica la 24 Ore di Le Mans.