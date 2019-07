Alla presentazione londinese della livrea Haas 2019, tutti a chiedersi chi fosse Rich Energy e il suo a.d. William Storey. Un altro marchio del mercato delle bevande energetiche, approdato in Formula 1 con una sponsorizzazione da title sponsor che, sin dall’annuncio a fine 2018, destò in molti i dubbi circa la solidità finanziaria.

Alla viglia del Gran Premio di Gran Bretagna, con un tweet, Rich Energy annuncia d’aver concluso il contratto con il team Haas “a causa delle scarse prestazioni. Puntavamo a battere Red Bull ed essere dietro la Williams in Austria è inaccettabile.

La politica e l’attitudine politically correct in Formula 1 sono anche fattori d’inibizione per il nostro business. Auguriamo al team il meglio”.

Today @rich_energy terminated our contract with @HaasF1Team for poor performance. We aim to beat @redbullracing & being behind @WilliamsRacing in Austria is unacceptable. The politics and PC attitude in @F1 is also inhibiting our business. We wish the team well #F1 #richenergy pic.twitter.com/9mAt2dOnYu