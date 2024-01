ePrix Città del Messico, prima pole del 2024 a Wehrlein

A Buemi è mancato il giro realizzato in semifinale, ripetere l'1'13"241 avrebbe voluto dire pole position. Con 1'13"298, invece, è Wehrlein a rifilare oltre due decimi e mezzo al pilota elvetico. Nella fase a Duelli, Wehrlein ha superato Frijns e Cassidy, mentre Buemi ha avuto la meglio su Hughes ed Evans.

Porsche nel 2023 ha spesso mancato l'appuntamento con la prestazione in qualifica e il lavoro tra Stagione 9 e quest'avvio di Stagione 10 è stato orientato a superare un punto debole nella gestione della monoposto. "E' stata una sessione molto divertente, abbiamo cambiato parecchio la macchina nelle libere del mattino.

Questa è la miglior qualifica che abbia mai corso con la Gen 3. E' bello iniziare la stagione così, sapevamo che saremmo stati forti in Messico e nulla è assicurato per le prossime gare. Il lavoro fatto nei mesi scorsi ha pagato", le parole di Wehrlein.

L'ePrix di Città del Messico scatterà alle 21:05 ora italiana.

