Ecclestone, la Formula E è tecnologicamente pari alla F1

Per molti, appassionati duri e puri o Formula 1-centrici del motorsport, la Formula E resta qualcosa di indigesto . Eppure, aprendo un po' la visione c'è una categoria - impossibile da paragonare alla Formula 1, come lo sono tutte quelle del motorsport in pista - che spesso regala gare interessanti.

L'errore di comunicazione iniziale fu di prospettarla come una rivale in prospettiva della Formula 1. Invece, la Formula E vale quale mondo a sé, altro nel motorsport e con i suoi punti di interesse. A riconoscere una crescita che ha portato il campionato al decennale della propria storia, c'è Bernie Ecclestone. Presente a San Paolo in occasione dell'ePrix, il primo visto dal vivo dall'ex patron della F1, ha riconosciuto alla Formula E i meriti evidenti.

Resta una categoria al limite del monomarca sugli aspetti telatistici-aerodinamici, concedendo differenze tecniche che si spostano tutte sul cuore del motore elettrico e del retrotreno. Va bene così, è una via per assicurare ePrix molto combattuti, non di rado divertenti e slegati dalla prestazione aerodinamica.

Bernie applaude alla storia della F.E

"Non pensavo che sarebbe durata a lungo, credevo che la prima gara sarebbe stata anche l'ultima. Sono felice di vedere che, tecnicamente, si è rivelata andare benissimo. Adesso la Formula E si trova al livello della Formula 1 in termini di tecnologia", ha commentato Ecclestone, nelle parole riportate da Motorsport.

Pochissimi sono in realtà i campi di confronto tecnologico tra le due categorie, per filosofie e caratteristiche diversissime. Quello della Formula E è stato un percorso di crescita radicale della tecnologia e delle prestazioni ottenute dal sistema elettrico, mentre per precisa volontà dell'organizzatore del campionato (e per limitare i costi all'estremo) la formula delle monoforniture rende semplicemente impossibile il paragone con la F1.

La strada per una categoria in grado di interessare sempre più pubblico andrà nella direzione dell'incremento delle prestazioni con le monoposto Gen4. Un salto prestazionale che già le attuali monoposto (discutibili sul piano estetico rispetto alle Gen2) hanno prodotto e svelato in velocità superiori in pista.

Ecclestone che inciampa nel termine di paragone forse inevitabile, quello con la F1: "Il problema della Formula 1 in questo momento è che c'è un pilota che vince tutte le gare. Non è positivo, spero che non accada con la Formula E, dove vedi diversi paesi rappresentati e vincitori".