Horner: "Congratulazioni alla Ferrari, ma per noi è frustrante"

“Lo scenario peggiore”. Le dichiarazioni di Verstappen sono la fotografia del weekend del Bahrain della Red Bull finito in un incubo. Doppio ritiro per il campione del mondo e Perez, a due giri dalla fine per problemi di affidabilità tutti da decifrare.

La cronaca della gara

E arrivati in modo totalmente inatteso. Max ha lottato ad armi pari per tutta la gara con Leclerc, salvo poi lamentare problemi allo sterzo dopo il secondo più stop, ma niente che potesse far temere i guai capitati dopo. Nelle battute finali, infatti, prima la RB #1 ha perso potenza all’improvviso e l’olandese è stato costretto a prendere la via dei box prima del completo stop, poi lo stesso problema ha innescato il testacoda di Perez. E il conseguente doppio 0 in classifica.

“Congratulazioni alla Ferrari, per la vittoria di oggi - ha ammesso sportivamente Horner a Sky - Per noi è frustrate perché eravamo in lotta con loro. Forse erano un poco più veloci ma due ritiri è qualcosa di tremendo perché capitati negli ultimi due giri. Forse entrambe le vetture hanno avuto un problema ai collettori, ma fino a quando non le smonteremo lo sapremo”.

L’analisi della gara

Analizzando la gara, Horner ha riconosciuto come la Ferrari fosse veloce quanto la Red Bull, ma alla fine sono stati i problemi di affidabilità a decidere: “Leclerc aveva due o tre decimi di vantaggio nel secondo settore noi andavamo meglio nel primo, mentre nel terzo eravamo uguali. Max ha fatto una grade gara, ma non siamo riusciti a superarli anche a causa dei troppi problemi tra freni e sterzo che ci hanno reso la vita difficile, fino al ritiro.”

Chiusura finale sulle nuove monoposto: “E’ stata una gara bella, con queste vetture è già facile stare in scia e la F1 deve essere così. Se la lotta sarà così serrata per tutta la stagione, a patto di finire le gare a noi va benissimo”.