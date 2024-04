Alonso: "Decisione prima dell'estate, ma sarò io a scegliere il mio destino"

Il mercato piloti dell'estate 2024 parlerà spagnolo? E' altamente probabile, visto che i due nomi più ambiti sulla piazza sono quelli di Carlos Sainz e Fernando Alonso . Il vincitore di Melbourne sa già che non guiderà per la Ferrari nel 2025, mentre Fernando non è detto che cambierà necessariamente aria: il rinnovo con la Aston Martin è un'ipotesi, in attesa che il pilota decida il suo futuro. La scelta, ha detto il due volte campione del mondo, arriverà prima dell'estate.

Futuro? Non è il momento adatto per pensarci

Mentre la carovana del Circus si sposta verso il Giappone, da Melbourne riecheggiano le parole che lo spagnolo della Aston Martin ha rilasciato ai media riguardo al suo futuro: "Non voglio aspettare l'estate per prendere una decisione, sarebbe ingiusto per me e nei confronti della squadra nel caso dovessero cercare delle alternative. Tuttavia non voglio nemmeno affrettarmi e prendere una decisione prima di poter pensare davvero al prossimo anno. Questo non è il momento adatto per pensarci, la mia testa è focalizzata sulle cose che abbiamo da provare sulla macchina dopo le prime gare".

Sarà Nando a scegliere

Alonso ci ha tenuto però a sottolineare che sarà lui a scegliere il suo destino, lasciando intendere che in realtà da parte del team un'offerta ci sia già, e che non starà ad osservare le mosse degli altri: "Sarò io a decidere che cosa farò l'anno prossimo. Non starò dietro alle scelte che faranno gli altri e non lascerò che queste dettino il mio destino. A volte questa cosa ha aiutato, altre volte mi sono fatto del male da solo, ma ho sempre fatto così, sarò io il proprietario del mio destino. Nel bene o nel male, sono fatto così. In passato ho scelto quando lasciare un team, quando unirmi ad un altro, quando lasciare la F1 e quando tornare. Per cui sarò io a scegliere il mio futuro".