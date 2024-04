Verstappen: "Importante fare la pole. Perez 2° al via? Ottimo per il team"

GP Giappone, qualifiche: cronaca, tempi e griglia di partenza

Verstappen: Suzuka pista sensibile

Una qualifica dominata, con tre migliori tempi in ciascuna sessione: Q1, Q2 e Q3. Ecco come l'ha vissuta l'olandese della Red Bull dall'abitacolo: "Eravamo tutti vicini. Questa è una pista molto sensibile per l'asfalto e le gomme, l'asfalto è aggressivo, si va al limite ma non sempre funziona. Era importante andare in pole, vuoi sempre il giro perfetto anche se su questo circuito non sempre ci si riesce. Nel complesso è stata un'ottima giornata, abbiamo un'ottima posizione di partenza per domani. Perez al mio fianco un pericolo? E' ottimo per il team avere le prime due posizioni, speriamo di poterle mantenere domani".