F1 GP Australia: finirà la maledizione degli Haas boyz?

La concreta minaccia di pioggia per il Gp d’Australia in programma domenica e al via la mattina alle 7 ora italiana potrebbe provocare un livellamento dei valori in pista e magari anche qualche grande sorpresa in gara. Con la possibilità di vedere in lizza per un risultato premiante anche piloti solitamente esclusi dalle grandi aspettative, un po’ come è successo per la pole a sensazione di Magnussen, nella gara sprint del Brasile, lo scorso anno, a causa di un acquazzone.

Anche perché c’è una specie di maledizione, in termini sportivi, che sembra aleggiare proprio sui due piloti del team Haas, Hulkenberg e Magnussen. Il tedesco è con 183 gare disputate senza vittorie ormai al secondo posto di tutti i tempi tra i non vincenti più volte al via, mentre il danese è settimo, con 143 gettoni. Così, in termini di attualità, i due piloti in forza alla Haas nel mondiale 2023, oltre a essere tra i più stagionati ed esperti in lizza, hanno anche il triste vanto d’essere tra coloro che più hanno corso in F.1 senza provare il brivido del trionfo di tappa: addirittura 326 Gran Premi in due senza mai andare neanche vicino al momento clou e liberatorio, che in genere traccia una linea di demarcazione fondamentale, nella carriera di un pilota. E perché? Per un motivo semplicissimo: non hanno mai avuto a disposizione veture vincenti. E in questa F.1 se non hai la macchina giusta, non vai da nessuna parte. Ti accontenti solo di piazzamenti.