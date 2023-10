Vasseur: "La Sprint la miglior preparazione per il GP"

GP USA, qualifiche: cronaca, tempi e griglia di partenza

Vasseur, nessun riferimento sui long run

Ai microfoni di Sky, Vasseur ha analizzato così la qualifica del GP USA: "Sono contento per la pole e per Leclerc, era importante per lui ed è il modo migliore di preparare la gara, ma non è un risultato acquisito, la corsa sarà lunga e difficile ed i punti si fanno la domenica. Di sicuro una buona base per il team. Siamo in lotta con Mercedes e McLaren nel Costruttori, abbiamo una buona posizione di partenza anche con Carlos, è il modo migliore per preparare la gara. Possiamo essere certamente soddisfatti delle qualifiche, le sessioni sono andate bene".

La SF-23 si è ben difesa nel primo settore, dove nonostante le curve veloci c'è il lungo tratto che porta alla prima curva, sezione in cui la Rossa si difende bene grazie alla velocità di punta ed una buona fase di frenata: "Il settore 1 comprende la curva 1, e noi lì eravamo veloci, poi serviva gestione delle gomme ed un buon equilibrio complessivo, nel primo e nell'ultimo settore. Nel complesso siamo stati competitivi in tutto il giro.

Dobbiamo mantenere la calma perché parliamo di centesimi, a Verstappen è stato cancellato il tempo, e poi anche l'ultima volta abbiamo perso delle posizioni in griglia per una questione di centesimi, la situazione non si è completamente ribaltata da una settimana all'altra. Adesso dobbiamo vedere in gara, come riusciremo a gestire il lungo stint, non abbiamo fatto simulazioni. Ci sono vari fattori, ma nelle libere 1 il passo c'era e siamo contenti, per noi è stato un buon risultato. Gestione gomme? È difficile, le squadre andranno un po' alla cieca, con questo format non si riesce a fare simulazione di passo gara. Sarà difficile avere un quadro chiaro prima della gara, ma sarà lo stesso per tutti. Ci sarà un reset in vista della gara, e poi c'è la Sprint, forse la preparazione migliore per il GP".

La griglia di partenza del GP USA