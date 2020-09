Settima ora

Nemmeno il tempo di tornare a dare gas che la corsa è stata di nuovo netraulizzata per due incidenti non correlati. Il primo è occorso alla Bykolles, andata a muro con Spengler al voltante alla Dunlop. Il pilota, in qualche modo, ha rimesso la LMP1 in pista, nell'estremo tentativo di riportare la vettura ai box, ma l'unico risultato è stato quello di sbattere alla Mulsanne. Il secondo incidente è avvenuto quasi in contemporanea del primo e ha visto protagonista la vettura #30 uscire violentemente di pista alla chicane della Mulsanne.

Con la gara neutralizzata, in Toyota stanno cercando di riparare la TS050 #8, con i condotti dei freni cotti, nel tentativo di assicurare alla vettura il secondo posto, visto che il primo è saldamente nelle mani della #7.

In LMP2 c'è la G-Drive con Vergne al volante, ma il team rischia di perdere la 16#, ai box per un'avaria. Al secondo posto c'è la United Autosport #32 condotta al momento da Di Resta, terza la Jota di Davidson.

Calado, nella Ferrari #51, continua a guidare il gruppo delle GTE Pro, inseguito non più dalla 488 sorella, ma dalla vantage #95 di Lynn. Terzo Rigon, sulla 488 #71.

Sesta ora

Sul Circuit de La Sarthe è calata la sera e il tramonto ha portato anche la prima Safety Car della corsa, causata dalla Ferrari #52 con West al volante, che ha sbattuto violentemente contro le barriere alla curva Porsche, disturggendo l'anteriore sinistra. In Toyota hanno appofittato della SC per chiamare ai box la #7, che nel frattempo stava continuando ad accumulare vantaggio sulla #8 in difficoltà per un problema di raffreddamento ai condotti dei freni, ma aiutata tantissimo dalla neutralizzazione. Infatti, la SC ha permesso a Nakajima di recuperare lo svantaggio e mettere in testa il prototipo.

In LMP2 è passata in testa la Oreca #37 del team Jackie Chan DC Racing, che conduce davanti alla G-Drive di di Vergne.

Nella classe GTE Pro, continua la corsa in testa delle due Ferrari. Anche dopo il pit sto, la #51 è davanti alla 71, inseguite a debita distanza dall'Aston Martin #97. Al momento la corsa in questa categoria se la giocano questi tre equipaggi, la quarta, la Vantage #95 è quarta, ma staccata di un giro.

In GTE AM, c'è l'Aston Martin Vantage #98 a dettare il ritmo. Ma ora occhio al tempo: lampi in lontanaza minacciano pioggia.

Quinta ora

La quinta ora di gara è stata caratterizzata da una slow zone alla Arnage, a causa della LMP2 #35 dell'Eurasia Motorsport finta in ghiaia. Inconveniente che non ha rallentato la corsa solitaria della TS050 #7, ora con Kobayashi al volante, che conduce con un giro di vantaggio sulla gemella #8. Staccate le Rebellion #3 e #1.

Nella classe LMP2, c'è sempre la Oreca #32 United Autosport di Owen in testa, ma adesso è passato al secondo il suo compagno di squadra, Di Resta, con l'altra Oreca United Autosport, con Gonzales in terza.

In GTE Pro è spettacolo. Le Ferrari dettano il ritmo, con la #71 condotta da Rigon davanti di un soffio alla #51 che vede ora Serra al volante. Aston Martin staccate di circa 7 secondi e la Porsche #91 in difficoltà a reggere il ritmo.

Nella classe GTE Am, è ancora Aston Martin contro Ferrari, con la Vantag #90 TF Sport che sta battagliando sul filo dei decimi contro la 488 #72 Hub Auto Racing.

Quarta ora

Allo scoccare delle 18.30 prosegue il dominio Toyota, con Brendon Hartley (numero 8) davanti a Kamui Kobayashi (numero 8). Tra le due TS050 ci sono circa 14", mentre la Rebellion numero 1 con Guastavo Menezes insegue a 2'40" dal vertice. L'altra Rebellion è quarta a 1'16", sprofonda invece il team ByKolles, al 26° posto assoluto dopo alcuni problemi.

La LMP2 è per ora la categoria più combattuta con Will Owen (United Autosports) a condurre davanti a Roberto Gonzalez (Jota) con 17" di margine, a sua volta tallonata dalla Oreca di Tereschenko del Duqueine Team.

Nella GTE Pro Ferrari al comando con Sam Bird, che a parità di sosta guida questa categoria con 9" sull'Aston Martin di Harry Tinkcknell, mentre l'altra Ferrari dell'AF Corse, ora in pista con Daniel Serra, si trova in terza posizione vicinissima alla 488 gemella.

In GTE Am il comando passa invece alla Ferrari, con Emmanuel Collard davanti a Tom Blomqvist sulla 488 della Hub Auto Racing.

Terza ora

Corsa totalmente in controllo delle Toyota, con Kamui Kobayashi (numero 7) davanti con 1'20" di vantaggio sulla monoposto gemella guidata al momento da Brendon Hartley. La numero 8 per ora ha effettuato uno stop in più, ma è comunque saldamente davanti di mezzo minuto sulla prima delle Rebellion, quella che finora si sono divisi Senna e Menezes. L'altra Rebellion è lontana a sua volta di 1'20", mentre il quinto ed ultimo posto di categoria spetta alla P1/01 del team ByKolles, con Oliver Webb indietrissimo e già con qualche problema che ha fatto sprofondare l'equipaggio al 13° posto assoluto.

Tra le LMP2 Antonio Felix Da Costa (Jota) conduce con appena 2" su Job Van Uitert (United Autosports), nella categoria più combattuta ed incerta dopo le prime tre ore. Lotta a tre con Roman Rusinov (G-Drive Racing) a meno di 3" da Van Uitert.

Nelle GTE Pro a parità di soste l'Aston Martin di Maxime Martin si trova davanti a tutti con 8" di vantaggio su una Ferrari numeri 51 che non molla con Alessandro Pier Guidi, con l'altra Ferrari dell'AF Corse anche lei in piena lotta con Sam Bird ed a soli 3" dall'altra vettura del Cavallino.

Nella categoria GTE Am Larry ten Voorde conduce con la sua Porsche 911 affidata al Team Project 1 con poco meno di mezzo minuto di vantaggio sulla Aston Martin del team TF Sport con Yoluc.

Seconda ora

Avvicendamento al vertice di questa 24 Ore di Le Mans 2020, con lo scambio di posizioni tra le due Toyota. Il pit-stop anticipato favorisce la numero 8 di Buemi, che si fa sotto a Conway per poi passarlo, con la difesa di Conway che sembra fin troppo "morbida". La motivazione è che i due prototipi nipponici sono su strategie differenti. Dopo due ore Buemi di poco avanti a Conway, ma la Toyota numero 8 sembra andare su una corsa con più soste. La prima Rebellion si trova a circa 1'30" dalla vetta con Senna, a sua volta davanti al compagno di colori Berthon. Molto staccato Dillmann con ByKolles, verso il doppiaggio nella terza ora.



Fin qui molto bella la lotta tra le LMP2, dove James Allen (SO24- Has by Graf) prende il comando dalle mani di Filipe Albuquerque (United Autosports), con Kenta Yamashita (High Class Racing) alle calcagna dei primi due. Uno scontro a tre con le tre Oreca tutte quante molto vicine.

In GTE Pro Ferrari al vertice con James Calado, che lascia il posto a Pier Guidi disponendo di 9" sull'Aston Martin di Nicki Thiim, che a sua volta lascia il posto a Sorensen. Una 24 Ore invece per ora non semplice per la Porsche, con Gianmaria Bruni che lascia il volante a Richard Lietz a quasi 2' dal vertice della categoria e dietro anche all'altra Porsche. Intorno allo scoccare della seconda ora però la Ferrari numero 51 va di nuovo ai box seguita dall'Aston di Sorensen, così al comando si ritrova l'altra Ferrari di AF Corse con Molina.



Tra le GTE Am Dalla Lana prende il posto di Gun con l'Aston Martin ufficiale, e va in pista con circa 18" di vantaggio sull'Aston privata della TF Sport di Yoluc, al posto di Eastwood che conclude il primo turno di guida.

Prima ora

Prima bandiera gialla che arriva dopo circa 20 minuti dalla partenza, quando alla Dunlop la Ferrari numero 61 pilotata da Oswaldo Negri nella categoria GT Am perde in controllo costringendo la Porsche numero 88 a scartare sulla destra e finire fuori, provocando appunto la bandiera gialla. Alla stessa curva circa 20 minuti dopo nella LMP2 la Ligier dell'Eurasia Motorsport finisce fuori scartando pericolosamente verso sinistra ed insabbiandosi: errore del nipponico Nobuya Yamanaka e slow zone.

Nella LMP1 nei primi pit-stop la Toyota numero 8 con Buemi effettua una sosta più rapida e balza davanti alla Rebellion di Senna, che scende così al terzo posto dietro ai due prototipi giapponesi. L'1-2 Toyota dura uno stint, fino a quando Buemi giusto allo scoccare della prima ora di gara si ferma nuovamente lasciando la 2° e 3° posizione rispettivamente a Senna e Berthon, entrambi con la Rebellion.

Detto di Yamanaka, nelle LMP2 Albuquerque guida la categoria a bordo della sua Oreca del team United Autosports con 10" su Yamashita della High Class Racing. Brutte notizie per Juan Pablo Montoya, penalizzato di 20" e scivolato al 13° posto tra le LMP2.

25° posto assoluto e 1° di categoria per l'AF Corse e James Calado, che conduce tra le GT fino al momento del pit-stop prima di scivolare in quarta posizione in attesa della fermata delle due Aston Martin e della vettura gemella.

Tra le GT Am, Ross Gunn guida la classifica con l'Aston Martin ufficiale tallonato da Eastwood, anche lui con l'Aston ma con i colori della TF Sport.

Partenza e primo quarto d'ora

Toyota numero 7 con Mike Conway alla guida che tiene la prima posizione nonostante l'ottimo spunto di Bruno Senna con la Rebellion numero 1, la quale deve subito guardarsi dall'altra Toyota di Buemi. Ritmo subito importante per i prototipi della LMP1, con Buemi che prova a togliere la seconda posizione alla Rebellion, ma senza successo. Dopo un quarto d'ora di gara

Tra le LMP2 Albuquerque resta davanti nella categoria con la sua Oreca 07 del team United Autosports, mentre dietro di lui Giedo Van der Garde dopo qualche minuto di studio si prende la seconda posizione con la Oreca numero 29 con i colori del Racing Team Neterland.

purtroppo la A470 della Signatech Alpine-Elf che è costretta a fermarsi subito ai box, un inizio difficile per uno degli equipaggi (Negrao, Laurent, Ragues) dal quale ci si aspettava molto.

Nelle GT Pro gran partenza della Ferrari numero 51 che con Calado prende la leadership della categoria le due Aston Martin, mentre Gianmaria Bruni con la Porsche 91 è costretto ad inseguire, lamentandosi di una velocità di punta non ottimale.

L’edizione numero 88 della 24 Ore di Le Mans, è il penultimo appuntamento della stagione 2019/2020 del WEC. La gara scatta alle 14:30, con Carlos Tavares, presidente del Gruppo PSA e futuro CEO di Stellantis, chiamato a dare il via alla corsa come starter ufficiale.

Seguiremo la gara con la cronaca web di quello che accade in pista, aggiornando questa pagina, fino alle 15:00 di domani.

LMP1, la situazione

L’hyperpole di venerdì se l’è aggiudicata la Toyota TS050 #7, che parte dal palo grazie al tempo messo a segno da Kobayashi, ma la prima fila non è tutta appannaggio delle LMP1 del Sol Levante. Tra i due prototipi ibridi si è inserita la Rebellion #1, che ha così costretto la Toyota #8 a scattare dalla terza piazza. La Rebellion #3 e la Bykolles #4 completano lo schieramento della classe regina.

LMP2, tutti vicni

Se i giochi per la vittoria assoluta sembrano scontati per le favoritissime Toyota, in LMP2 i distacchi molto più risicati promettono una gara emozionate. Di Resta, United Autosport, è stato il più veloce della classe, ma se la dovrà vedere con l’equipaggio della G-Drive di Vergne, secondo e il Racing Team Nederland di Nyck De Vries tutti vicinissimi.

GT, comandano Porsche e Ferrari

In qualifica le Aston Martin sono sembrate imprendibili, ma alla fine, la zampata nell’hyperpole l’ha messa ha segno la Porsche di Bruni, in testa al gruppone delle GTE Pro davanti alla Ferrari #51 e le Vantage #95 e #97.

In GTE AM è stata la Ferrari #83, con il 44esimo tempo assoluto, a prendersi il ruolo di punto di riferimento della classe.