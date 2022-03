Esclusiva As, Antonio Giovinazzi e l'ePrix di Roma: "Pista bellissima e difficilissima, sarà speciale"

Il nuovo obiettivo di Antonio Giovanazzi non è solo inserirsi al meglio in Formula E, ma è soprattutto rendere speciale quella che sarà una sfida nella sfida: la sua nuova gara di casa, l'ePrix di Roma. Dopo il doloroso divorzio con la Formula 1 e il difficile passaggio alla serie 100% elettrica col team Dragon Penske, un campionato completamente diverso per regole, monoposto e circuiti rispetto al Circus, il pilota di Martina Franca archivia il debutto in salita nelle prime tre gare stagionali del Mondiale 2022 della Formula E a Riad e in Messico e riparte dalla sua Italia. Proprio lui sarà il primo tricolore a sporcare l'asfalto della pista dell'EUR, l'ormai quartiere green della Capitale, nel doppio appuntamento in programma per il prossimo 9 e 10 aprile.