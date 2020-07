Un fine settimana più difficile di quello precedente, ma con il 2° posto Valtteri Bottas è riuscito a salvare la leadership del campionato. Una domenica tutto sommato positiva per il finlandese, soddisfatto del bilancio dopo le due tappe di Spielberg.

A fine gara, il finlandese ha detto: "Lewis partiva in pole, quindi poteva controllare la gara. Non è successo più di tanto rispetto allo scorso fine settimana, ed io non partendo davanti dovevo solo limitare i danni. Non è male chiudere in seconda posizione, purtroppo ieri non è stata per me una giornata ideale, ma come dicevo sono riuscito a limitare i danni piuttosto bene. Ruguardo al duello con Verstappen, sapevo di avere più passo di lui alla fine e sono riuscito a dimostrarlo passandolo negli ultimi giri. E’ stata una bella battaglia, mi sono divertito. Le prime due gare non sono andate male, sono ottimista per la prossima settimana".

