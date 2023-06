Hamilton: "Venerdì difficile, ma le sensazioni alla guida non sono negative"

Hamilton approva il ritorno al passato

Al termine delle FP2 Hammer ha analizzato così il suo venerdì: "Le sensazioni che ho avuto non sono state negative, siamo in lotta e lotteremo il più possibile. Direi che è stata una giornata comunque difficile, abbiamo provato ad interpretare le gomme ed il loro degrado, per cominciare a capire davvero questa macchina. Il nuovo layout? Fantastico. E' più veloce, preferiscono di gran lunga questa versione piuttosto che quella con la chicane che abbiamo avuto fino all'anno scorso, è molto più divertente. Non so quanto influirà in gara, perché oggi non ho avuto modo di affrontare l'ultima curva in scia a qualche vettura, ma di sicuro sarà più dura per il degrado".