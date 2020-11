1 di 2 Successiva

La gara finisce dietro la SC. Hamilton vince in Bahrain, secondo Verstappen, terzo Albon. Leclerc decimo

- Giro 55: Mancano due giri alla fine, la SC in pista. Vediamo quanto dura, Max potrebbe avere un ultimo colpo per passare Hamilton

- Giro 55: Colpo di scena! Fuma il motore di Perez, il messicano ha provato a resistere, ma la PU mercedes è letterlamente esplosa. Albon sale così in terza posizione.

- Giro 54: Ricciardo le sta provando tutte per prendere Gasly.

- A 9 giri dalla fine, le posizioni sono quasi del tutto cristallizzate. Albon si gioca le ultime carte per raggiungere Perez, mentre Sainz passa Gasly e sale in sesta posizione.

- Giro 47: In RB hanno fermato Max per un'altra sosta.

- Giro 46: Kimi Raikkonen passa Magnussen e si leva dall'ultima posizione.

- Giro 43: Sosta per Leclerc, il monegasco scende in undicesima posizione.

- Giro 39: Altra sosta per Bottas, che permette a Leclerc di salire in ottava posizione

- Giro 38: Le Renault con il coltello tra i denti. Ricciardo si è sbarazzato di Ocon e punta Leclerc

- Giro 37: Perez ai box, Verstappen ha strada libera per inseguire Hamilton.

- Giro 36: Hamilton si ferma per il cambio gomma obbligatorio e mantiene la testa della corsa.

- Giro 35: fallisce la strategia di Verstappen, l'olandese si è fermato ai box, ma un problema al cambio gomma gli è costato secondi preziosi.

- Giro 32: Bottas ha sverniciato Leclerc, Ferrari fuori dalla zona punti.

- Giro 30: Bahrain di sofferenza per Vettel, al momento sedicesimo.

- Giro 28: L'esito della gara, per ora, dipende tutto da come Verstappen gestirà le Hard. E' a 4 secondi da Hamilton, ma non deve fermarsi, al contrario del Campione del Mondo...

- Giro 27: Fantastico Sainz, passato di forza anche Ocon.

- Giro 26: Sainz ha ingaggiato le Renault. Ha passato Ricciardo, ora punta a Ocon.

- Giro 23: Leclerc deve ancora fermarsi. Attenzione a quello che potrebbe accadere con il prossimo giro di pit stop: Bottas, in teoria, non deve più femrarsi, Hamilton è obbligato a fare un'altra sosta. Anche Gasly, su gomma dura, non deve più fermarsi e sta provando a gestire per guadagnare il più possibile.

- Giro 22: Sainz ai box, rientra in 11esima posizione

- Giro 19: Hamilton è l'unico che gira sotto il 1:35"

- Giro 13: Su una pista di motore, riemergono tutte le difficoltà della Ferrari. Leclerc non può nulla contro le AlphaTauri, Vettel via radio: "La macchina è inguidabile".

- Giro 12: Sainz e Leclerc se le danno senza esclusione di colpi! L'ha spuntata lo spagnolo, di forza, e Charles ha perso la posizione anche nei confronti di Ricciardo

- Giro 11: Si lamenta, via radio Verstappen: "La mia auto salta come un canguro!"

- Giro 10: Va sotto investigazione l'incidente tra Kvyat e Stroll

- Giro 10: Bottas e Vettel sono in lotta per la 15esima posizione...

- Giro 8: Hamilto scatta con autorità, le emozioni sono tutte a centro gruppo con la lotta tra Leclerc e Ocon e il ruota a ruota tra le Alphatauri.

- Rientra la SC, si riparte dal giro 8

- SC - Foratura per Bottas, il finnico richiamato ai box

- SC - Via radio, Vettel si lamenta di Leclerc. Il monegasco è entrato durissimo in curva 1, dopo la ripartenza, mandado su tutte le furie il tedesco: "Come in Austria", ha esclamato... Seb ha dovuto alzare il piede per evitare l'incidente, perdendo molte posizioni.

Giro 3: Altro incidente! Contatto tra Kvyat e Stroll, con il canadese ad avere la peggio, ribaltandosi subito dopo il contatto. Il pilota sta bene, SC in pista.

Giro 3: Ripartiti! Hamilton scatta in avanti, inseguito da Verstappen e Perez, con bottas che lotta con Albon.

Le macchine si stanno schierando in pista, si riparte dal giro 3

Leggete qui le dichiarazioni di Steiner

Senza parole

Romain ha avuto la prontezza di riflessi di sganciare le cinture e uscire dalla cellula di sicurezza prima che le fiamme prendessero il sopravvento: incredibile. Intanto, si sta lavorando sulle barriere di protezione per riprendere la gara.

Stanno portando Grosjea in ospedale, sta bene, ma si sopettano fratture alle costole

STEINER: "Romain is doing okay, I don't want to make a medical comment but he had light burns on his hands and ankles. Obviously he's shaken... I want to thank the rescue crews who are very quick. The marshals and FIA people they did a great job, it was scary"#BahrainGP pic.twitter.com/lWbZd17ynw — Formula 1 (@F1) November 29, 2020

Le foto sono spaventose

GP Bahrain: le immagini dello spaventoso incidente a Grosjean

Stentiamo a credere a i replay. Grosjean ha provato a chiudere a destra, ma ha impattato contro la ruota anteriore di Kvyat. Il contatto gli ha fatto perdere il controllo della sua monoposto, finendo violentemente contro il guard rail. Un botto tremendo, la vettura si è spezzata a metà ed è diventata una palla di fuoco, con la parte della cellula di sicurezza rimasta incastrata tra le lamiere. Confermiamo, l'halo ha salvato la vita a Grosjean, che ha riportato solo bruciature a mani e caviglie.

Le immagini sono sconcertanti. L'abitacolo della Haas è rimasto incastrato tra le lamiere del guard rail, possimao dire che l'Halo ha salvato la vita a Grosjean

Grosjean miracolato: nell'impatto, la vettura si è spezzata a metà e ha preso fuoco. La cellula di sicurezza ha salvato la vita al pilota

Giro 1: In curva 3, Grosjean ha perso il controllo della vettura, andandosi a schiantare contro le barrirere. La macchina è diventata una palla di fuoco istantaneamente, lasciandoci tutti con il fiato sospeso, ma per fortuna il pilota è uscito illeso e diretto in ospedale per i controlli di rito. Aspettiamo il replay per i dettagli

Incidente orribile a pochi metri dal via

Partiti!