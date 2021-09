Clicca qui per aggiornare la diretta

Scatta il GP d'Olanda, gara numero 13 del Mondiale di Formula 1 2021. Dopo la partenza al palo della scorsa settimana a Spa, anche per questa domenica è di Max Verstappen la pole position, conquistata proprio nella gara di casa con una standing ovation della marea arancione che colora le tribune. Prestazione maiuscola di Lewis Hamilton che ha regalato all'olandese un brivido finale, quando ha fermato il crono ad appena 38 millesimi dall'avversario con cui si sta contendendo il Mondiale, curva dopo curva.

In seconda fila Bottas e Gasy, da applausi, mentre in terza ci sono le due Ferrari di Leclerc e Sainz. Qualifica magistrale quella di Giovinazzi, che partirà proprio dietro le Rosse insieme ad Ocon. Da segnalare inoltre il momentaccio di Perez, che partirà dalla pit lane per avre cambiato il motore alla sua RB16B, dopo l'incidente in Q1.

Gomme e strategie a Zandvoort

Il GP a Zandvoort torna con un nuovo layout con curve e pendenze che stresseranno parecchio gli pneumatici Pirelli. I 72 giri da disputare saranno un salto nel buio per tutti i team visti i pochissimi dati raccolti nel weekend. Le scuderie dovrebbero prepararsi con una strategia che prevede un singolo pit-stop, anche se sulla carta è possibile anche una tattica a due soste. Temperature dell'asfalto e grip saranno fondamentali per questa gara perché il tracciato stretto e tortuoso di Zandvoort renderà abbastanza difficili i sorpassi.

La strategia più veloce per il fornitore unico di pneumatici prevede un pit stop con un primo stint, con le Rosse, da 20-25 giri, per poi passare alle Bianche fino alla bandiera a scacchi. Abbastanza simile anche la partenza con le Gialle per i 27-32 giri iniziali, e la fine con le Bianche. Infine la scelta con due soste: Rosse per 18-24 giri, Gialle per altri 40-45 giri prima di passare all'ultimo stint nuovamente con le Rosse.

Max riuscirà a vincere il suo GP, al ritorno in calendario dopo ben 36 anni? Lo scopriremo a partire dalle 15!

