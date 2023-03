Mercedes, un venerdì agli antipodi per Russell ed Hamilton

Lewis boccia le modifiche tra FP1 ed FP2

Rapido il commento del numero 44 della Mercedes su una giornata sulla quale c'è poco da dire: "Siamo andati bene al mattino, direi un pochino meglio che al pomeriggio. Per la seconda sessione abbiamo fatto qualche modifica che però non ha funzionato. Analizzeremo tutto in serata. Nelle FP2 c'è stata anche la pioggia, per cui non è stata la sessione migliore".

Russell: Mercedes tra 5° e 8° posto in qualifica

Questa invece l'analisi di George Russell: "Le FP2 sono state frustranti per tutti. Tuttavia noi abbiamo fatto certamente un passo in avanti nella seconda sessione, ed è una buona cosa, ma vediamo cosa accade domani, perché non dovrebbe piovere. Abbiamo fatto delle modifiche tra una sessione e l'altra, di recente abbiamo compiuto qualche miglioramento portando la vettura in una buona finestra, ed è soddisfacente esserci riusciti lavorando da squadra. Ma vediamo domani, nelle FP1 non ero contento mentre sono certamente più soddisfatto delle FP2. A Melbourne come a Jeddah possiamo spingere due o tre giri sulla soft, il che è abbastanza inusuale, per cui nell'intera qualifica potremo fare molti giri, e sarà certamente entusiasmante. Piazzamento in griglia? Credo che dobbiamo guardare alla terza fila, se mettiamo tutto assieme ci ritroveremo tra la quinta e l'ottava posizione, è quello che possiamo fare oggi. Non è dove vogliamo essere, ma dobbiamo massimizzare le opportunità come fatto in Arabia Saudita e fare del nostro meglio".